De Magistris a Gentiloni: "Il debito Cr8 è un peso inaccettabile e ingiusto"

Faccia a faccia tra Luigi de Magistris e Paolo Gentiloni sul CR8. Lo scorso venerdì il premier Gentiloni è stato a Napoli per l'apertura della Cisco Academy a San Giovanni e il primo cittadino non ha perso occasione per ricordargli la necessità di convocare un tavolo tecnico per il debito relativo al CR8. La scorsa settimana, infatti, è diventata esecutiva la richiesta di pignoramento di 24 milioni di euro da parte del CR8, ovvero il Consorzio Ricostruzione 8 che ha effettuato i lavori dopo il terremoto del 1980.

A seguito di questi eventi, il sindaco aveva scritto una lettera "cortese e istituzionalmente franca" al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, visto che la maggior parte del risanamento del debito spetta allo Stato.

"Ho incontrato Gentiloni a margine dell'iniziativa alla Federico II", ha raccontato de Magistris questa mattina, " gli ho rappresentato che il giorno prima avevo scritto una lettera e gli ho sollecitato di valutare di convocare al più presto il tavolo tecnico. L'ideale sarebbe questa settimana".

"Immagino che lo convocherà perché è doveroso", prosegue il primo cittadino, "però il tempo non è una variabile indipendente, io sarò politicamente, istituzionalmente e mediaticamente sul pezzo ogni giorno e non mancherò di ricordarlo".

Per il numero uno di Palazzo San Giacomo questo pignoramento di cassa, che è già il secondo, "è un peso inaccettabile e ingiusto che grava sulla nostra città attraverso le nostre casse. Noi non siamo disposti ad accettarlo e, ogni giorno, farò in modo che nessuno se ne dimentichi".

Nonostante da lungo tempo la sottosegretaria di Stato Maria Elena Boschi stia dicendo che lo Stato farà la sua parte, i documenti non sono ancora firmati, dunque de Magistris conclude: "finora le rassicurazioni della sottosegretaria Boschi non hanno avuto esito".