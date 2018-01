De Magistris contro Valente e Carfagna: "Da loro solo polemiche sterili"

"Dalle parlamentari e consigliere Carfagna e Valente arrivano solo polemiche sterili. Dispiace che non siano state presenti in aula, ma evidentemente sono già impegnate nella loro campagna elettorale’’. Arriva immediata la stoccata del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nei confronti delle due parlamentari uscenti e ricandiate alle preossime elezioni politiche del 4 marzo, assenti in consiglio comunale.

Il consiglio comunale sull'attuazione del programma era stato richiesto dalle opposizioni, dunque il primo cittadino si è rammaricato di non avere in aula le leadere de Partito Democratico e di Forza Italia che siedono nei banchi dell'opposizione.

‘’Mi auguro che da chi siederà nel prossimo Parlamento arrivi per la città di Napoli un contributo più costruttivo di quello messo in campo da chi è stato parlamentare in questi sette anni da cui amministro la città’’, conclude de Magistris.