De Luca: "Basta scene di folklore, pulcinellismo e sciatteria in Tv"

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, entra nella discussione sollevata nei giorni scorsi sui modelli negativi in TV.

Durante la conferenza stampa di fine anno, il numero uno di Palazzo Santa Lucia racconta di aver parlato con la mamma di Arturo, il 17 enne accoltellato a via Foria nei giorni scorsi e, senza mai nominare la serie cult, oggetto di discussione, spiega di essere stanco di una certa narrazione di Napoli e della Campania, in cui si mettono in luce solo personaggi negativi.

"Mi piacerebbe che emergessero, a livello nazionale, le immagini di quella docente universitaria che decide di denunciare per difendere tutti i figli di Napoli e non le scene che si vedono di Napoli e della Campania, di pulcinellismo, folklore e sciatteria".

"Mi piacerebbe non vedere nelle televisioni programmi senza nemmeno una figura positiva", prosegue il presidente. "In queste riprese non si vede una sola persona che vive sacrificandosi e studiando ma solo gente con le creste di cavallo che si esprime in maniera gergale".