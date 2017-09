De Luca: "Carcere per chi costruisce case abusive"

Stop all'abusivismo edilizio. Ci prova il presidente della Giunta regionale campana con una proposta di legge per inasprire le pene nei confronti di chi costruisce case abusive. "La Regione non sanerà abitazioni abusive costruite in zone protette, demaniali, a rischio sismico o idrogeologico - afferma il governatore - Al Governo proponiamo una legge che faccia salire a 5 anni la pena per chi costruisce fuori da termini consentiti. Inoltre, sospensione per i professionisti che firmano il piano lavoro".