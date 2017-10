Delrio: "La Metropolitana di Napoli sarà la più bella del Mondo"

"Quando verrà completata, sarà la più bella del mondo. Vedrete sarà una cosa da piangere e da visitare". Così il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio si è espresso sulla Metropolitana di Napoli, nel corso della 34a Assemblea Anci di Vicenza.

Delrio ha annunciato dal palco "un vero e proprio ‘piano Marshall’ per il trasporto pubblico locale, con un pacchetto di investimenti complessivo da 20 miliardi".

Il Ministro dei Trasporti ha chiarito che ci sono circa 7 miliardi di euro di fondi statali e regionali per la sostituzione degli autobus e dei treni, e circa 10 miliardi per il piano metropolitane: “Da qui al 2035 pensiamo di sostituire ogni anno 2500 autobus, arrivando alla sostituzione completa del parco mezzi con autovetture ecologiche. Le Ferrovie dello Stato metteranno a disposizione ben quattro miliardi per la produzione di ben 150 treni regionali, situazione che avrà anche ricadute occupazionali importanti sul territorio”.