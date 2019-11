Gaiola, aree protette e alberi: la Città Metropolitana stanzia 2 milioni

Due interventi in fatto di difesa dell’ambiente. Sono quelli che verranno finanziati attraverso le due delibere che Luigi de Magistris, nelle vesti di sindaco della Città Metropolitana, ha firmato.

Aree protette metropolitane, i lavori

Il primo progetto prevede un finanziamento di 803mila euro per riqualificazione, messa in sicurezza e potenziamento infrastrutturale delle aree protette metropolitane. In particolare saranno interessate le Area marine protette di Punta Campanella e quella del Regno di Nettuno, l’ Area naturale Baia di Ieranto ed il Parco sommerso di Gaiola. Interventi anche nella Riserva naturale dell’isola di Vivara e nel Parco Naturale cratere degli Astroni oltre che nel Parco Metropolitano delle Colline di Napoli e nei Parchi Regionale del Partenio, dei Monti Lattari ed in quello dei Campi Flegrei.

Le opere saranno realizzate mediante trasferimento di risorse agli enti pubblici che gestiscono le aree. Con essi si sottoscriveranno convenzioni per discipliniare tempi e modalità dei lavori.

Alberature lungo le strade della città metropolitana

La seconda delibera riguarda il progetto definitivo per un “Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature lungo le strade della città metropolitana di Napoli”, con stanziamento di 1milione e 250mila euro circa.

Gli alberi ritenuti pericolosi saranno abbattuti, mentre quelli più alti saranno potati e ne sarà ridotta la chioma, il tutto in funzione della sicurezza della viabilità. Inoltre, tutti gli alberi di alto fusto saranno oggetto di una valutazione visiva e strumentale della loro stabilità (chiamata Vta), ed è prevista fornitura di nuovi alberi.

La convenzione prevede anche un servizio di reperibilità H24 per 365 giorni l’anno al fine di garantire um pronto intervento laddove necessario.

Il commento del consigliere metropolitano Pace

“Un grande ringraziamento va - ha sottolineato onsigliere metropolitano delegato in materia di Ossigeno bene comune e Aree protette, Salvatore Pace - alla struttura tecnica che ha reso possibile fornire una prima efficace risposta all’imperativo politico di operare per il contrasto al cambiamento climatico”. “Queste prime delibere – ha proseguito – sono il frutto dell’intenso lavoro operato dall’ufficio Ossigeno Bene Comune e saranno seguite a brevissimo da un importante piano per la creazione di infrastrutture verdi, di tutela del territorio e di efficientamento energetico”. “L’impegno – ha concluso Pace – è quello di offrire ai Comuni e ai cittadini strumenti potenti ed efficaci per questa sfida epocale nella quale siamo impegnati”.