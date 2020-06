Occupazioni suolo pubblico ristoranti, il Consiglio comunale approva la delibera

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera sulle occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione alimenti e bevande. Il provvedimento, volto a favorire le attività commerciali e a limitare la diffusione del Covid, è quello approvato dalla Giunta lo scorso 29 maggio e poi sospeso dal Tar Campania alcuni giorni dopo. Se ne riparlerà nuovamente il prossimo 7 luglio.

A votare il provvedimento è stata la maggioranza ed il consigliere Salvatore Guangi di Forza Italia, per un totale di 21 favorevoli. Astenuto il gruppo di Italia Viva e il consigliere Domenico Palmieri di Napoli popolare.

La delibera - deroga al regolamento comunale sui dehors - stabilisce occupazioni di aree più ampie, questo senza pagare la Cosap. Rosaria Galiero assessore alle Attività produttive, ha spiegato: "Il provvedimento accoglie quello spirito delle norme nazionali a sostegno delle attività economiche ed ha una valenza importante per riuscire a trasformare le intenzioni in strumenti concreti per essere al fianco di attività che vivono grandi fragilità a seguito del lockdown imposto per contenere la diffusione del Covid". L'amministrazione definisce la scelta uno "strumento utile a mitigare le restrizioni dettate dai protocolli Covid che hanno imposto una perdita di coperti per le attività di bar e ristorazione e allo stesso tempo punta a salvaguardare il livello occupazionale in questi settori".

"Gli spazi saranno concessi - ha comunque puntualizzato Galiero - nel rispetto del bilanciamento degli interessi tra operatori economici e le latri componenti della città".

Il Consiglio comunale ha anche approvato la delibera per il differimento, a settembre, del pagamento dei canoni di concessione nelle aree mercatali.