Piano di rientro bocciato, la Corte dei Conti dà al Comune 60 giorni

La deliberazione n. 240/2017 della Corte dei Conti sullo stato economico-fiunanziario del Comune di Napoli ha scatenato forti polemiche sull'operato dell'amministrazione in carica. Secondo le opposizioni si tratta di una sonora bocciatura di quanto fatto fin qui in campo economico dalla giunta de Magistris, di una gravità tale da portare l'ente sull'orlo del fallimento. Sono 60 i giorni a disposizione di Palazzo San Giacomo per evitare il dissesto.

Il sindaco si difende. "La relazione non è una bocciatura – spiega Luigi de Magistris – certifica una fotografia di preoccupazione che è la stessa preoccupazione nostra. In questo pronunciamento non vedo alcuna manina politica". "Molti sia nel mondo mediatico che politico – ha proseguito il sindaco nella diretta sulla pagina Facebook di Repubblica Napoli – davano per scontato che la Corte emanasse un provvedimento di dissesto e invece ha emesso un provvedimento che va nella direzione di una leale collaborazione tra istituzioni". Il Comune presenterà comunque ricorso: "Non condividiamo alcuni punti come quello relativo allo sforamento del Patto di stabilità per l'annualità 2014", spiega il sindaco.

De Magistris ha sottolineato soprattutto che il quadro normativo, rispetto al 2013 in cui è stato redatto il Piano di riequilibrio del Comune, è profondamente cambiato. "Mentre noi in questi anni abbiamo dovuto rispettare quel patto, Governo e Parlamento hanno cambiato le leggi, hanno ulteriormente tagliato le risorse, hanno modificato le norme in materia di bilancio. Per questo trovo corretta la decisione della Corte dei Conti davanti a un quadro complicato per cui il Comune, davanti a simili norme, più di quanto fatto non può". L'appello è a Governo e Parlamento perché "mettano ordine a queste ingiustizie, a questo groviglio normativo. Noi ci auguriamo che alle parole dell'esecutivo seguano i fatti".

"Aver scongiurato il dissesto fino ad ora è stato un miracolo laico", ha spiegato ancora Luigi de Magistris, che poi a proposito dei 60 giorni di tempo per evitare il dissesto ha aggiunto: "Da qui a Natale ci saranno atti concreti. Nessuno vuole che il Comune vada in dissesto".

Il commento dell'assessore al Bilancio Enrico Panini

Così Enrico Panini, assessore al Bilancio del Comune di Napoli: "La Deliberazione della Corte dei Conti, trasmessa al Comune di Napoli nella giornata di ieri (lunedì, ndR), rientra nell'ambito dell'attività di controllo che per Legge la Corte dei Conti deve effettuare, anche in considerazione dell'adesione fatta dal nostro Comune alla procedura di riequilibrio. La Deliberazione riconosce l'attività svolta dal Comune di Napoli a testimonianza di un confronto rispettoso dei ruoli ma particolarmente approfondito sviluppatosi in sede di ispezione. Riconosce anche gli elementi di novità recentemente introdotti, ad esempio, sul versante riscossioni. Per il resto segnala nodi aperti già oggetto di analisi condivisa, ad esempio lo scarso successo delle dismissioni del patrimonio. Importante la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui che ci è stato richiesto e che ci consentirà di dare riscontro alle osservazioni ricevute. Ma al di là dei singoli aspetti, pur significativi, il tema è uno solo: le difficoltà del Comune di Napoli sono frutto del concatenarsi di diverse evoluzioni normative che, di fatto, hanno modificato le condizioni iniziali alla base dell'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, in quattro anni i trasferimenti verso il Comune di Napoli sono stati ridotti di 424 milioni di euro, la svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità è passata progressivamente dal 36% del 2015 al 70% nel 2017, sono cambiate completamente le norme sul bilancio. Oltre a ciò occorre anche tenere conto dell'emersione di consistenti debiti fuori bilancio riferibili ad un lontano passato, quali quelli del Commissariato per la gestione dei rifiuti o quelli della ricostruzione post terremoto. Noi ce la mettiamo tutta, ma il cambio delle regole e la riduzione dei trasferimenti sono macigni che ci mettono in durissima difficoltà se non dovesse intervenire un cambiamento del complessivo quadro giuridico".