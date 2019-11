Eleonora de Majo in Giunta, la Comunità ebraica incalza: "Si informi meglio"

Dopo la risposta dell'assessore Eleonora de Majo - che ha negato di essere antisemita, e ha precisato la differenza tra antisionista e antisemita - arriva un nuovo affondo della Comunità ebraica di Napoli nell'avvincente batti e ribatti che, dopo l'esclusione di Nino Daniele dalla Giunta de Magistris, ha visto il nuovo assessore alla cultura doversi difendere da numerose accuse.

"In riferimento a quanto affermato dalla consigliera comunale de Majo, neo assessore alla Cultura, evidenzia che l'antisemitismo, secondo la definizione dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), internazionalmente accettata e adottata, è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. [...] Tra gli esempi di manifestazioni antisemite viene inclusa dall'IHRA anche il "paragonare la politica odierna di Israele a quella dei nazisti". L'accusare Israele di praticare l'apartheid nei confronti della popolazione araba, come persiste a fare l'assessore de Majo, è smentito dalla realtà della società israeliana dove esponenti della minoranza araba siedono alla Corte Suprema, servono nelle forze armate, sono rappresentati diplomatici, ricoprono ruoli di prestigio nelle università e nella sanità. Il miglior antidoto al pregiudizio è la conoscenza ed è per questo che invitiamo l'assessore de Majo ad approfondire la conoscenza tanto del popolo ebraico, dell'Ebraismo e di Israele".