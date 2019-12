De Magistris a Milano: "Più autonomia alle città metropolitane"

Visita a Milano per il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accolto dal suo omologo Luigi Sala. Un incontro all'insegna della cooperazione istituzionale, soprattutto per fare fronte comune sulle richieste di autonomia da avanzare al Governo. Napoli e Milano, come città metropolitane, auspicano maggiori libertà, soprattutto nelle gestione delle risorse economiche. "L'Europa vorrebbe già affidare i fondi alle città - ha spiegato de Magistris - Purtroppo in Italia tutto è appesantito e per arrivare ai Comuni i finanziamenti ci mettono anche 7-8 anni. Stiamo portando avandi un progetto di coesione del Paese che passa attraverso la maggiore autonomia delle città".