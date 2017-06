De Magistris: "Le offese della Valente sono medaglie. Il Pd ha distrutto la città" (VIDEO)

Se in mattinata la deputata e consigliera comunale Pd Valeria Valente aveva parlato senza freni inibitori del sindaco Luigi de Magistris (definendolo "un ciarlatano che gioca sulla pelle dei napoletani"), la risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Intervenuto all'inaugurazione della nuova facciata della Chiesa di Santa Maria di Vertecoeli, de Magistris ha sentenziato: "Le offese della Valente sono medaglie. Loro (il Pd, ndr) hanno distrutto la città. Non sono capaci neanche di fare opposizione".