De Magistris sulle Universiadi: "Emozionante, Napoli capitale dello sport"

"Le Universiadi di Napoli sono in pieno svolgimento ed ancora una volta la nostra amata Città ha vinto una sfida in cui all'inizio non erano in molti a crederci". Inizia così il post scritto stamattina su Facebook dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il sindaco fa il punto sui feedback di questi primi giorni di gare: "Gli impianti sportivi ristrutturati sono stupendi. Abbiamo fatto un lavoro enorme in pochi mesi, tante persone, donne e uomini, che hanno lavorato con dedizione, sacrificio, competenza, professionalità, passione. Davvero una grande squadra. Stiamo ricevendo complimenti dagli organizzatori e dalle federazioni".

"È poi davvero emozionante - prosegue il primo cittadino - vedere tantissimi giovani atleti di tutto il mondo gareggiare nella nostra Città e la mattina presto e la sera attraversare le nostre strade e mescolarsi con i nostri abitanti. Napoli in questi giorni è davvero capitale dello sport e dei giovani. Inoltre, anche le squadre che operano per i servizi della nostra Città, sempre tra numerosi problemi ed emergenze del giorno, stanno facendo un lavoro encomiabile".

"Orgoglio partenopeo, frutto di audacia, impegno, unità, passione e amore senza limiti per Napoli - conclude de Magistris - Avanti tutta come sempre, senza mai mollare!".