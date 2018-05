De Magistris, festa a Mezzocannone Occupato con "trenino": è polemica

Sta facendo molto discutere la partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ad una festa organizzata all'interno degli spazi occupati di via Mezzocannone. In particolare sui social tiene banco una fotografia, pubblicata da “Napoli giornale gratuito”, in cui prende parte ad un trenino.

"Chiedo a ogni napoletano se quel bene fosse stato di sua proprietà, se il sindaco avesse ballato all'interno di una proprietà non sua ma di un qualsiasi napoletano, questi si sarebbe indignato”, attacca Fulvio Martusciello di Forza Italia.

All'interno dello spazio occupato di via Mezzocannone si tengono solitamente laboratori, eventi politici, feste e concerti. Il sindaco di Napoli ha da sempre rivendicato il suo appoggio a questo tipo di organizzazioni partecipative dal basso.