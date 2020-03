De Magistris: "Tardi per i tamponi, priorità non uscire e più posti letto negli ospedali"

"Tamponi per tutti? Sarei d'accordo ma credo sia tardi, ora la priorità è non uscire di casa". Luigi de Magistris, intervenuto nel corso della trasmissione di Raiuno "Storie Italiane", spiega il suo punto di vista sull'emergenza Covid-19 a Napoli. La priorità ora è "non uscire di casa, adottare le quarantene come è stato detto, rafforzare i presidi sanitari. Ci vogliono le mascherine, l'ossigeno, i posti letto: questo è il fronte del Piave per vincere questa battaglia".

"Il Paese vincerà questa battaglia e anche il Sud sta facendo la sua parte - ha aggiunto il sindaco - Chi ha responsabilità nella Sanità deve fare presto e noi tutti che siamo soldati di seconda linea dobbiamo stare a casa perché così curiamo noi stessi e le persone a cui vogliamo bene".

