De Magistris: "Non c'è solo Masaniello. Sono un sindaco che costruisce"

"Proviamo a costruire un'alternativa politica che una volta tanto abbia in una città del Sud il suo cuore pulsante". A dirlo, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante il congresso provinciale di Sinistra Italiana a Napoli.

"Ci tengono con la testa sott' acqua, spalle e testa, per vedere quanto resistiamo, ma noi andiamo avanti e continuiamo il nostro lavoro. A Napoli non c'è solo Masaniello, ma un sindaco che sta costruendo, avendo contro i poteri, anche qualche potere mediatico". E ancora: "Non vogliamo pensare che l'Europa sia finita, ma dal basso, con Barcellona, Madrid, Atene, Berlino, i movimenti, le associazioni i comitati, proviamo a costruire l'Europa dei diritti e della giustizia sociale. Quella di Napoli è un'esperienza non più "anomala", è diventato un progetto politico fatto di radicalità, di rivoluzione, ma anche di affidabilità di governo".