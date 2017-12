De Magistris: "Sarà una settimana decisiva per il futuro della città di Napoli"

Quella che ha inizio oggi sarà una settimana decisiva per il futuro della città di Napoli. A sostenerlo è il primo cittadino Luigi de Magistris, che ha spiegato i motivi in un lungo post su Facebook.

"In commissione bilancio della Camera dei Deputati si discutono e si votano gli emendamenti alla manovra economica. I Sindaci e i Comuni, in rappresentanza delle loro terre e dei loro cittadini, hanno fatto la loro parte. Con responsabilità e competenza. Sono all'esame dei deputati norme per rilanciare il Paese, per garantire diritti e servizi alle persone. Tra qualche giorno sapremo tra Governo e Parlamento chi voterà tutte le norme necessarie per mettere finalmente in sicurezza territori e garantire coesione sociale; chi lavorerà per approvare solo le norme per scongiurare il dissesto di centinaia di Comuni; chi, infine, agirà per pugnalare con la legalità formale città, territori e popolazioni per procurare, per un bieco interesse personale, il fallimento degli enti locali. È il momento della verità. Noi siamo in fiduciosa attesa perché stiamo nelle istituzioni ed abbiamo dialogato lealmente con tutte le Istituzioni".

"Napoli, comunque - prosegue de Magistris - da città della Resistenza, è programmata e pronta ad affrontare qualsiasi scenario. Siamo organizzati per resistere sempre e per lottare senza fine. La nostra città vincerà le sue sfide, così ardue ed assai difficili, perché ci sono le idee, il lavoro di tanti, l'impegno di una moltitudine di persone. C'è una forza immane che si è sprigionata. Abbiamo energia, potenza, passione. Il nostro è un popolo ricco di dignità, che merita il rispetto che si è guadagnato sul campo. In città non c'è solo rinascita. C'è la voglia di un romanticismo napoletano. Umanità, solidarietà, amore: componenti fondamentali per vivere una nuova fase storica della nostra città e non limitarsi a tirare a campare. È tutto assai complicato, ma sono certo che ce la faremo. Napoli, nella sua bellezza unica e nelle sue profonde ferite, è nella nostra testa, nelle nostre gambe, nella nostra anima e soprattutto nei nostri cuori".