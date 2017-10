De Magistris in sciopero della fame per lo ius soli

Luigi de Magistris in sciopero della fame. Il Sindaco di Napoli aderisce alla staffetta per lo ius soli.

"Oggi sarò in sciopero della fame aderendo alla 'staffetta'. Lo ius soli è un diritto costituzionale ed è quindi necessario che il parlamento italiano lo sancisca attraverso una legge dello Stato. È anche un dovere etico e di giustizia sociale che il legislatore deve garantire per questa e per le prossime generazioni. In questo modo sicurezza e pace si consolidano. Culture e diritti rafforzano la vita", afferma il primo cittadino partenopeo.