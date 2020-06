De Magistris: "Ci dicano subito se l'Asl Napoli 1 deve essere commissariata"

"Se l'Asl Napoli 1 va commissariata vogliamo saperlo adesso e non a dicembre" Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, commenta l'ipotesi di sciglimento dell'Azienda sanitaria in via di valutazione da parte del Ministero dell'Interno. Per l'Asl si teme l'infiltrazione camorristica, a partire dall'inchiesta della Procura di Napoli secondo cui l'Ospedale San Giovanni Bosco sarebbe stata per anni la base logistica dell'Alleanza di Secondigliano. "Sono ipotesi gravi, per un Ente che sta gestendo milioni di euro con poteri commissariali. Vorremmo conoscere la valutazione del Ministero nel giro di qualche giorno"