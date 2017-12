De Magistris: "Pronto ad un confronto pubblico o privato con Saviano"

"Se voglio incontrare Roberto Saviano? Certo, se lui vuole farsi una chiacchierata privata o pubblica sono a disposizione. Io ci sto mettendo la faccia da sei anni e mezzo e a differenza di altri la camorra la contrasto sul campo". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è espresso nel corso di una intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold.

“Napoli ha ferite profonde e violente, chi ha mai negato le stese e le paranze? Semplicemente basterebbe riconoscere che in città c’è anche altro. Perché non dire parole chiare su certa emulazione di protagonisti in negativo di determinate produzioni che possono essere un punto di riferimento pericoloso per alcuni ragazzi di questa città? Questo è un tema pedagogico. Le frasi del maestro Riccardo Muti sono parole di verità: basta parlare solamente di una certa Napoli”, ha concluso il primo cittadino partenopeo.