De Magistris: "Questo Governo è un po' fascista, vediamo se reggono"

Su Radio Uno, durante "Un giorno da pecora", il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato dell'attuale Governo M5S-Lega. "A Salvini piace mettersi sulla scia di una deriva autoritaria, un po' fascista. Bisognerà vedere se il Governo riesce a non scivolare troppo. La proposta di chiudere i negozi etnici alle 21 va in direzione della distinzione in base al colore della pelle. Sul reddito di cittadinanza ci sono aspetti positivi, ma si devono creare anche condizioni di vero sviluppo".