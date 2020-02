De Magistris: "Napoli non si Lega, Salvini statt’ a casa!"

"La presenza di Salvini a Napoli ha portato alla chiusura di strade, militarizzazione dei luoghi in cui è transitato, l’impiego di centinaia di donne ed uomini delle forze dell’ordine e addirittura la chiusura della Funicolare Centrale per diverse ore. Insomma, Salvini è proprio un danno per il nostro territorio. Napoli non si Lega, Salvini statt’ a casa!".

Questo il post sui social del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris a commento dell'ultima visita in città dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, tra martedì e mercoledì nel capoluogo campano per alcuni impegni.