De Magistris: "Salvini e Di Maio costruiscono società dell'odio"

Luigi de Magistris non ha dubbi, il suo modello sarà sempre opposto rispetto a quello dell'attuale Governo: "Salvini e Di Maio creano una civiltà dell'odio. E' uno scontro di civoltà. Ogni giorno inculcano il veleno dell'odio. C'è invece chi non va dietro l'istinto dei like e dei follower, come noi che scegliamo di trascorrere un pezzo della sua giornata con quattro persone siriano-libanesi salvate con il progetto Napoli città rifugio". Il sindaco di Napoli ha pronunciato queste parole a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della Casina nel boschetto, in Villa Comunale.