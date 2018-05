De Magistris, la risposta a De Laurentiis: "Insulti e rancore, la città non ne ha bisogno"

Puntuale, dopo le bordate di Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro azzurro a Dimaro, è arrivata la replica del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Spiace che ogni qualvolta il presidente de Laurentis non sappia cosa dire eserciti l'insulto verbale nei confronti dell'amministrazione Comunale", scrive sui social il primo cittadino.

"La città di tutto ha bisogno tranne che del rancore e della volontà di dividere. Proprio in queste ore mentre il presidente esterna stiamo per portare a casa un risultato importante grazie ad un forte finanziamento del Governo, del Comune, delle Universiadi, che consentirà di far ritornare lo stadio San Paolo nello splendore che merita".

"In questo momento non voglio parlare del contenuto diffamatorio delle sue esternazioni - conclude il sindaco - voglio solo precisare che i concerti non incidono per nulla sui lavori, l'unico concerto dedicato a Pino Daniene è infatti programmato per il prossimo 7 giugno".