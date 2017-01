De Magistris: "Saviano venga a Napoli con una parrucca e si mangi un'emozione"

"Saviano non è il titolare della verità morale, né di quella giudiziaria, né di quella storica. Dire che a Napoli non sta cambiando nulla è semplicemente falso": Così Luigi de Magistris rispondendo alle ultime dichiarazioni dello scrittore.

Nel corso di un'intervista con Gianni Ambrosino, direttore del Vg21, il sindaco ha lanciato un invito a Saviano: "Venga a Napoli, stia tra noi, la viva, la conosca, magari indossi una parrucca e si mangi un'emozione. Altrimenti devo immaginare che getti veleno in malafede o che lavori seguendo una logica commerciale e di marketing, cosa che iniziano a pensare in molti. Se lui pensa che Napoli sia soltanto luogo di dibattiti per firmare autografi dandoci poi lezioni da oltreoceano, allora si tratta di un'offesa a un milione di cittadini che meritano rispetto".