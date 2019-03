"Non è la prima volta che Macron usa parole di ammirazione per Napoli, lo ringrazio". Luigi de Magistris pronuncia parole al miele per il capo del Governo francese che, intervistato a Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha dichiarato che le due capitali mondiali sono Parigi e Napoli.

"E' l'ennesima testimonianza che Napoli è ormai un punto di riferimento per la costruzione di un'Europa democratica, basata sull'uguaglianza e sui diritti".