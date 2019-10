Rifiuti, de Magistris: "Icm svuotato, i cittadini devono essere pazienti"

"Il quadro è in netto recupero. Nei giorni scorsi abbiamo avuto dei problemi che stanno rientrando e l'Icm è praticamente svuotato o quasi". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a proposito della vicenda rifiuti in città, in particolare del sito di stoccaggio di Barra.

All'esterno dell'Icm, dove alcuni cittadini sono in presidio, sono arrivate anche delle mamme dei Quartieri Spagnoli.

Il sindaco ha puntualizzato: "Abbiamo voluto dare priorità allo svuotamento dell'Icm che ha richiesto l'impiego di mezzi che quelli sono. Non si può recuperare tutto allo stesso tempo. In città c'è ancora qualche piccola sofferenza ma siamo in netto recupero".

L'invito: "Siate pazienti e collaborativi"

Per quanto riguarda la frazione umida, il primo cittadino si è detto "preoccupato, perché a Napoli si continua a fare la raccolta differenziata ed è bene che i cittadini continuino a farla anche perché invece negli altri Comuni non la si sta più facendo e questo sta causando l'aumento del quantitativo di rifiuti che va negli impianti Stir, creando di conseguenza rallentamenti negli impianti e volte la loro rottura e più code". L'invito alla cittadinanza partenopea di de Magistris è ad "essere pazienti, collaborativi, perché c'è ancora troppa gente che versa in maniera illegale. Non c'è alcuna situazione di particolare criticità. C'è bisogno di qualche giorno e rientreremo nella normalità".

La riorganizzazione di Asìa

Si va avanti intanto sul riassetto di Asìa. "Indipendentemente da queste criticità in queste ore si stanno mettendo in campo azioni sull'azienda perché vogliamo funzioni meglio - ha precisato de Magistris - vogliamo maggiore regolarità nello spazzamento, vogliamo assumere e motivare i lavoratori. L'obiettivo è innalzare il livello di efficientamento, sono molto fiducioso che nel giro di poco non solo avremo il superamento delle criticità ma anche un miglioramento della qualità".

"Manovra? Sono fiducioso"

Il sindaco è anche intervenuto a proposito dell'incontro che gli enti locali avranno col presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra di bilancio. "Da questo Governo ci attendiamo risposte significative - ha spiegato il sindaco - Nella manovra chiederemo misure importanti. Sono fiducioso perché ho avuto un lungo incontro con il vice ministro all'Economia Castelli e credo ci siano spazi perché in Parlamento la manovra possa essere migliorata per quanto riguarda gli enti locali".