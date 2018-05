Regionali 2020, de Magistris: "Se il popolo vuole mi candido"

"Stai sereno la campagna elettorale è lontana e, se proprio dobbiamo rassicurarlo, c'è un po' di camomilla". È questo in sintesi il messaggio che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, invia, parlando ai giornalisti, al governatore della Campania Vincenzo De Luca che ieri, nel corso di un evento, aveva detto "gli amministratori di Napoli dicono che non hanno un euro e che sono pieni di debiti. Ne hanno fatto una medaglia. E allora jatevenne. Se non hai un euro, vavattenn': la Regione è diventata un bancomat. Napoli regge perché c'è la Regione. Napoli si salva solo grazie a noi. La Regione è riuscita ad evitare che Napoli esplodesse". Per de Magistris, De Luca è un politico in perenne campagna elettorale con proclami "cui nessuno crede più. Neppure la batosta del 4 marzo lo ha portato a più miti consigli".

Il primo cittadino trova difficile instaurare con la Regione un rapporto istituzionale che possa dirsi tale visto che "De Luca funziona come le targhe alterne", spiega il primo cittadino riferendosi alle esternazioni dello stesso governatore che "non si riesce a incontrare. A stento ti saluta quando ti incrocia in un'iniziativa pubblica". È "un problema suo", sostiene l'ex pm "non so dire se è un problema istituzionale, politico o potrebbe anche essere psicologico se, come dite voi giornalisti, avverte in qualche modo la preoccupazione elettorale". Alle regionali, ricorda il sindaco, mancano ancora due anni e alle comunali tre. "Voglio fare il sindaco fino al 2021", rimarca de Magistris che ribadisce: "se il popolo chiede che mi candidi alla Regione, De Luca si deve chiedere perché sta perdendo consensi".