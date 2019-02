De Magistris annuncia: "A Roma per protestare contro autonomie del Nord"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris annuncia un'iniziativa in piazza Montecitorio a Roma in favore delle autonomie cittadine e contro l'autonomia chiesta da Lombardia e Veneto: "Sarà un appuntamento istituzionale per portare l'indignazione di Napoli sulla richiesta di autonomia di Lombardia e Veneto. Non siamo contrari alle autonomie, ma bisogna occuparsi di tutti i territori e non limitarsi a rinforzare due regioni già ricche. Così, si spacca il Paese. Una manovra che avvantaggerà la Lega che al Nord ha costruito il suo successo. L'Italia deve valorizzare tutte le autonomie".