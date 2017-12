De Magistris su Facebook: "Napoli una città che non si piega! Presepe e pastori insieme"

Lungo e grintoso post su Facebook del sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "La nostra Napoli in questi anni ha messo in campo una forza ed una potenza eccezionale. Grazie alla maggioranza dei suoi abitanti. Presepe e Pastori insieme. Ci ho creduto sempre, come oggi credo che supereremo ostacoli e difficoltà. Non ci siamo mai piegati ad una crisi finanziaria ed economica durissima. Oggi Napoli [...] rappresenta un punto di riferimento nazionale ed internazionale. [...] Una Città che non si è messa in vendita e non si è fatta comprare e che difendiamo con orgoglio e fierezza. Una Città amministrata con le mani pulite. Un Comune che non privatizza i servizi e non licenzia ed anzi ha assunto. [...] Una Città in cui la partecipazione del popolo alla vita politica è un fatto oggettivo ed anche stupendo. Una Città in cui il Popolo ha strappato lo scettro di potere forte ai poteri forti. Una Città che sta facendo della cultura e dell'umanità la sua arma di riscossa e la sua identità plurale. Una Città in cui rimanere a vivere, venire a vivere e ritornare a vivere, ritrovando il gusto della ricerca della felicità, quella autentica, profonda, fondata sui sentimenti. Con questa ricchezza umana produrremo sempre più anche ricchezza economica che servirà per il lavoro e per sostenere il nostro popolo e soprattutto coloro i quali ne hanno più bisogno. E' una Città che non molla mai!".