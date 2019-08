De Magistris contro Di Maio: "Ora resusciterà anche Renzi"

Il sindaco Luigi de Magistris, attraverso un post su Facebook, attacca di nuovo il governo. Dopo il "capolavoro politico" che ha permesso a Salvini di passare "dal 17% dei consensi a quasi il 40%", si ipotizza "un nuovo matrimonio, tra Cinque Stelle e Pd".

"Così – è il parere del primo cittadino napoletano – passeremo al secondo capolavoro politico di Di Maio, quello di riesumare Matteo Renzi. Dal vangelo Cinque Stelle, il secondo Matteo".

"Se qualcuno si trova nella fase della sepoltura politica – aggiunge ancora de Magistris – vada da Di Maio che pare abbia delle sorprendenti doti taumaturgiche". Secondo de Magistris "in piena estate il sole e il potere hanno dato alla testa a Salvini che decide di sfiduciare Conte. Ma non mette in conto che nell'era dell'uno vale uno si è passati, pur di conservare poltrone e potere, all'era dell'uno vale l'altro".