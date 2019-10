Migranti, de Magistris: "Pronti a offrire loro una casa"

"Se sono in cerca di una nuova casa, siamo pronti a offrirgliene una nella nostre comunità". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a proposito del dramma migranti, in un comunicato congiunto della rete Palermo Charter Platform Process.

Il sindaco ha invitato i componenti della rete a indire quanto prima una conferenza stampa internazionale, e ha indicato Napoli come possibile sede.

"Dopo il fallimento del pre-accordo di Malta sull'immigrazione, in seno all'ultima riunione del consiglio europeo dei ministri degli Interni, svoltosi in Lussemburgo, la rete Palermo Charter Platform Process ha duramente criticato la mancanza di un provvedimento europeo che possa contenere la crisi nel Mediterraneo - si legge nel comunicato - Le terribili tragedie nel Mediterraneo e nel campo profughi di Moria possono essere evitate in modo semplice: chiedendo agli stati europei di rimuovere ogni tipo di restrizione alle iniziative civili e delle singole città sulle politiche relative ai migranti".

“Vogliamo agire in maniera responsabile, accogliere i rifugiati e trattarli con dignità e rispetto. Se sono in cerca di una nuova casa, siamo pronti a offrirgliene una nella nostre comunità - conclude la nota - Se lo desiderano, possono essere napoletani, palermitani, berlinesi, barcellonesi”.