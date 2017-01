L'annuncio di de Magistris: "A giorni lanceremo un nuovo movimento politico"

"In settimana lanceremo, con una nuova organizzazione forte, un movimento politico che si vuole connettere con altre esperienze e che è molto diverso da queste liturgie tradizionali di un centrosinistra che guardiamo da lontano". Questo l'annuncio di oggi del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"A giorni - spiega il primo cittadino partenopeo - ci sarà una modifica dello statuto di demA e creeremo un primo organigramma importante. Come abbiamo detto più volte, ci stiamo organizzando per amministrare meglio Napoli, per rafforzare il nostro progetto politico e soprattutto per metterci in connessione con tanta esperienza di cambiamento di politica dal basso. Vogliamo costruire un'alternativa politica economica e sociale vera e mi sembra che gli spazi ci siano, anche oltre i confini del nostro Paese, tanto è vero che noi dialoghiamo anche con esperienze europee e di altre parti del mondo. A noi interessa una visione politica un po' piu' ampia. Fermo restando che, per quanto mi riguarda, il mio impegno sarà a 360 gradi, 365 giorni all'anno fino al 2021 come sindaco di Napoli".