De Magistris a "Non è l'Arena": "Pronto ad un confronto con Saviano"

"Sono pronto ad un confronto con Roberto Saviano. A volte chiarirsi può servire". Così Luigi de Magistris ha risposto alla proposta di Massimo Giletti di organizzare un futuro faccia a faccia con l'autore di Gomorra negli studi di "Non è l'Arena".

Il Sindaco di Napoli è stato ospite della trasmissione de La 7 per una lunga intervista, nel corso della quale ha parlato anche delle polemiche con lo scrittore napoletano: "A Saviano io non contesto di denunciare il male, che noi cerchiamo ogni giorno di combattere sporcandoci le mani. Lui purtroppo, ormai, non conosce Napoli o finge di non conoscerla. Se racconti solo il male della città, e non anche il bene, fai il gioco di chi il male lo fa. Napoli non è solo inferno".

Tanti i temi trattati dal primo cittadino partenopeo, dalla questione migranti e le frizioni con Salvini ("Non si lasciano persone in mezzo al mare. Salvare vite umane non è né di destra né di sinistra, per me è un fatto etico") alla situazione del capoluogo campano ("E' difficile governare la città senza soldi, ma noi abbiamo un grande capitale umano").

Chiusura sul Napoli e su De Laurentiis: "I rapporti con il presidente sono come le targhe alterne. La quadra, comunque, dobbiamo trovarla per il bene della squadra e della città. Stiamo ristrutturando lo stadio San Paolo che sarà pronto per le Universiadi. Ora mancano solo le vittorie".