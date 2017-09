De Magistris: "La forza di Napoli sta nel suo orgoglio ritrovato"

"La forza di Napoli è soprattutto nel suo orgoglio ritrovato, nel senso di appartenenza che i napoletani hanno riscoperto. Non cederemo di un millimetro sui nostri valori e nelle nostre battaglie. Rimanere umani, città rifugio, città solare tra mille sofferenze, lotta per i beni comuni, mani pulite ed autonomia. Volontà forte di costruire una città-stato-comunità. Senza discriminazioni e riducendo quanto più è possibile le disuguaglianze". Così il primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris in un post su Facebook.

"Lavoriamo senza sosta per superare la sofferenza finanziaria cronica ereditata, anche per raggiungere servizi degni di una nuova capitale. Coloro che vengono nella nostra città - ed ormai sono decine di migliaia di persone al giorno - sentono un'aria di vita buona, diversa, positiva, forte, fiera, accogliente. Pur tra problemi gravi. Siamo solo all'inizio, non molliamo mai, restiamo uniti, con le nostre radicate comunità civiche urbane, e raggiungeremo vette mai raggiunte. Per Napoli ed il suo popolo!", conclude il Sindaco.