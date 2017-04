"Napoli sta acquistando sempre più forza, nessuno fermerà la rivoluzione"

"La Città di Napoli sta acquistando sempre più forza e potenza a livello nazionale ed internazionale. Il protagonismo dei napoletani è divenuto determinante. In tanti, sempre di più, si accorgono che la forza di Napoli oggi è data dall'energia dei napoletani e dall'autonomia della Città e della nostra azione politica". Così il sindaco Luigi De Magistris su Facebook.

"L'autogoverno partenopeo preoccupa, perché è contro il SISTEMA. In questa città Agorà e questione morale si praticano. In questi giorni hanno messo in campo insidiose, subdole, cattive e anche violente azioni per metterci seriamente in difficoltà e provando ad impedirci di approvare il bilancio in giunta. Non ci sono riusciti e non riusciranno ad arrestare la rivoluzione. Perché la nostra tenacia e il nostro coraggio sono indomabili. Stanno provando a fermarci cercando di metterci in ginocchio sul piano finanziario. Siamo pronti ad ogni battaglia per difendere la Città".

Il primo cittadino non ha dubbi: "Sta per iniziare una fase nuova per Napoli. Per noi l'obiettivo è la costruzione di una Città Comunità, autonoma e potente da ogni punto di vista. Il Sistema vuole mettere vecchi e nuovi guinzagli, i napoletani devono essere pronti a strapparli e liberare tutte le energie. È importante, è necessario, che il popolo sia unito. Lotteremo uniti, con tutte le nostre forze, per Napoli!!".