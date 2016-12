"Napoli è tornata ad essere una delle città più visitate al mondo"

Bilancio di fine anno per il sindaco Luigi de Magistris, nel corso di una diretta Facebook ieri su Repubblica. "Vorrei stare di più per strada, devo ancora esaudire gli impegni presi in campagna elettorale, ci sono persone che mi chiedono da mesi un incontro. C'è tanto ancora da lavorare".

Tra gli obiettivi del primo cittadino, quello di "fare arrivare i turisti ovunque, in modo da dare respiro alla zone di solito più congestionate. Napoli è tornata a essere una delle città più visitate al mondo. Il traffico c'è, nella media delle grandi città".

E sui trasporti: "Gli autobus a Napoli non funzionano bene come a Torino, però funzionano meglio di Roma. E se guardo i soldi che ha avuto Roma, il fatto che non abbiamo provocato il fallimento dell'azienda pubblica di trasporto e andiamo avanti con la metropolitana, ci incoraggia". Infine, sull'arrivo dei treni della linea 1 della metro: "Bisognerà aspettare un anno da ora, abbiamo perso un anno a causa del contenzioso instaurato dalla ditta arrivata seconda alla gara".