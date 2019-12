Regionali Campania 2020, de Magistris: "Presentazione lista subito dopo l'Epifania"

"Alle regionali ci saremo, presenteremo la lista subito dopo l'Epifania, già con dei nomi e con il candidato Presidente, ma non per andare da soli contro tutti, ma per provare a costruire una coalizione civica regionale larga, ampia, fatta di persone credibili, riconosciute sui territori, alternativa sia al centrodestra a trazione salviniana sia a De Luca. Questa è la nostra impostazione e parleremo con tutti quelli che ci vogliono stare, anche perché gli schieramenti partitici non sono più granitici come quelli di una volta". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è espresso sulle Regionali 2020 in Campania a margine di un convengo ad Avellino sul tema "Che cos'è una città".

"Ci sono le condizioni per suscitare più entusiasmo rispetto ad un altro match Caldoro contro De Luca. Dobbiamo dialogare con i 5 Stelle e anche con persone del Partito Democratico e del centrodestra moderato. Voglio essere chiaro: si tratta di una coalizione civica, formata da più liste civiche, in cui ci siano persone che sono in grado di governare la Campania puntando su una sanità che funziona, su trasporti che funzionano, su un ciclo dei rifiuti che funziona, su acqua pubblica, insomma su un programma che presenteremo. Se gli altri dovessero tentennare o girarsi dall'altra parte o alzare mura di pregiudizio, noi comunque andremo da soli e ce la giocheremo nel turno unico. Mi auguro che ciò non avvenga, perché sarebbe un errore non mettersi con altri, ma la connotazione deve essere civica. Non ci interessa un'allenza con 5 Stelle o Pd in quanto tale", ha spiegato il primo cittadino partenopeo.

