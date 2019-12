Elezioni, de Magistris: "Dopo la Befana la nostra lista per le Regionali"

"Dal due gennaio comincerà una lunghissima campagna elettorale che durerà fino al 2021". Luigi de Magistris lancia la sfida. In verità, la campagna elettorale è cominciata almeno da un anno. Le scadenze sono note. Prima ci saranno elezioni suppletive per il Senato e le Regionali. Poi, nel 2021, la corsa al Comune di Napoli. A meno che, nel mezzo, il Governo non cada e imponga una nuova tornata nazionale.

"La nostra lista sarà pronta agli inizi di gennaio - ha spiega de Magistris - correremo sia per il Senato che per la Regione". Un'affermazione che il primo cittadino aveva già pronunciato per le elezioni politiche e per le europee, defilandosi poi all'ultima curva. Una rinuncia, questa volta, appare una possibilità remota, anche perché l'ultimo rimpasto di Giunta è andato incontro proprio alle esigenze di voto dei prossimi mesi, privilegiando coloro che possono contare su un bacino di elettori rispetto ai tecnici.

"Stiamo dialogando con tutti - ha proseguito il sindaco - dal Pd al centro destra moderato, passando per il Movimento 5 Stelle e la società civile. L'obiettivo è quello di costruire una coalizione ampia che possa vincere. Ovviamente, nessuna alleanza sarà possibile con chi sosterrà De Luca e Caldoro, di cui siamo alternativa. Ma anche se non riuscissimo a convincere le altre forze di questa soluzione, saremo pronti a correre da soli e punteremo comunque alla vittoria".