Ius soli, de Magistris bacchetta il M5S: "Ormai è un partito di destra"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è tornato a parlare della legge sullo ius soli (diritto di cittadinanza incondizionato per tutte le persone nate sul territorio italiano): "Mi auguro che il Parlamento approvi questa legge. Lo ius soli è una battaglia di civiltà", ha dichiarato il sindaco. "Dopo la manifestazione direi che stanno bene insieme Lega, Casapound, Movimento5Stelle e Fratelli d'Italia. Abbiamo capito definitivamente la svolta a destra dei grillini. Questo tema invece non va strumentalizzato, si gioca con la libertà e i diritti. Alcuni figli di immigrati, nati qui, per me sono anche più napoletani di chi va a fare gli scippi e le rapine. I delinquenti possono andare anche via da Napoli, ma se qualcuno vuole vivere qua e integrarsi, perché negargli il diritto al voto e alla cittadinanza?"

Il primo cittadino si è poi soffermato sugli atavici problemi di bilancio del Comune di Napoli: "Da dicembre dello scorso anno fino ad aprile siamo stati con le mani legate, sull'orlo del fallimento. Ora ci stiamo lentamente rialzando, aspettiamo per la prossima settimana 200 milioni dal Ministero dell'Interno che ci spettano e che useremo per pagare gli stipendi. Il 2017 sarà senza dubbio l'anno della svolta per i conti dell'amministrazione comunale. Puntiamo sulla dismissione del patrimonio immobiliare e su una migliore riscossione dei tributi per garantire denaro nelle nostre casse", ha concluso in sindaco de Magistris.