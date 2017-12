De Magistris: "Prossimi tre anni decisivi per la città. Lavoreremo per servizi da capitale mondiale"

"Sarà un Capodanno a mio avviso molto bello e soprattutto molto 'made in Naples'. Tantissimi artisti napoletani si esibiranno in Piazza Plebiscito, poi la discoteca sul Lungomare, che è ormai un classico degli ultimi anni, e i fuochi d'artificio. Ci auguriamo sarà una fine di anno di grande energia, per poi prepararci al meglio per un 2018 carico di impegni e speriamo di soddisfazioni. Il boom di presenze turistiche nelle feste di Natale in città è un dato che ci soddisfa molto. Stiamo battendo i record realizzati negli ultimi anni. Questo significa lavoro ed un'immagine di Napoli crescente nel mondo". Queste le parole di Luigi de Magistris, ospite della redazione di NapoliToday per una lunga intervista di fine anno nel corso della quale il Sindaco di Napoli ha toccato tantissimi temi.

LA SFIDA DEI SERVIZI - "Nelle scorse settimane abbiamo condotto una grande battaglia in relazione alla manovra di bilancio in Parlamento. Se non avessimo ottenuto quella conquista per evitare il baratro finanziario per Napoli e per gli altri comuni, noi non avremmo proprio potuto parlare di servizi per il 2018. Ora Napoli non trova all'improvviso l'oro, ma ci sono le condizioni finanziarie per concentrare tutti i nostri sforzi nei prossimi tre anni al raggiungimento di risultati. I prossimi tre anni sono decisivi per i servizi, a cominciare dal trasporto, priorità per la nostra città. Ora è in grande affanno, ma questo è il momento di essere tutti uniti e compatti. Noi siamo molto determinati, perchè non ci interessa più la sopravvivenza delle società partecipate. A noi interessa rilanciarle per garantire lavoro e servizi, per i turisti ma soprattutto per i cittadini napoletani, a cui va il mio ringraziamento per la pazienza. Io rappresento la città e so che abbiamo le cose belle e le cose complicate. Su queste lavoreremo nei prossimi tre anni per consegnare una città con servizi da capitale mondiale".

FUTURO ANM E TRASPORTO PUBBLICO - "Noi abbiamo creato tutte le condizioni perchè Anm non fallisca e questo è un risultato straordinario. Ora possiamo mettere in campo tutte le azioni normative per ridurre il debito, rilanciare l'azienda, mantenerla pubblica nei suoi servizi essenziali, non licenziare un lavoratore e migliorare i servizi. Per fare questo ci vuole la 'shock-therapy', un piano industriale che tutti devono attuare. Non c'è bisogno solo della volontà del sindaco. Per quanto riguarda le corse serali, noi abbiamo messo anche delle risorse economiche. C'è la possibilità di fare gli straordinari non solo l'ultimo dell'anno, ma anche stanotte. Però questo non dipende da noi, perchè col contratto di servizio dedicato ad Anm, la sera e la notte sono servizi aggiuntivi straordinari. Nel prossimo contratto che faremo, il servizio di trasporto pubblico sarà h24: ci sarà chi farà i turni la mattina, chi li farà il pomeriggio e chi la sera e la notte. Il piano industriale lo deve adottare l'azienda e ci deve essere il contributo fondamentale di lavoratori e sindacati, perchè senza i lavoratori l'azienda non vive e non si rilancia. Mi auguro che si comprenda che siamo in un momento che non deve vincere la partita tizio o caio, ma la città, l'azienda di trasporto pubblico, i lavoratori e i servizi. Ai lavoratori voglio dire che il miglior garante per la sicurezza del loro posto di lavoro è l'amministrazione comunale di Napoli, altrimenti si gioca con un cerino pericolosissimo".

ARTURO - "Arturo si sta riprendendo, è un ragazzo forte, può diventare un grande simbolo di rinascita, di legalità. E' stato ferito quasi a morte da un ragazzino poco più piccolo di lui, colpevole ma anche lui vittima di un qualcosa che non funziona più. Su questo bisogna intervenire con nettezza e capire quali sono le ragioni di questo disagio. Pare che in questo caso si sia trattato di un tentativo di rapina".

GALLERIA UMBERTO - "La Galleria Umberto non è di proprietà dell'amministrazione comunale, ma gli ultimi atti di vandalismo mi fanno pensare che, se ci sarà il contributo di tutti coloro che ne hanno la proprietà, andremo verso una chiusura notturna. Di fronte a questi episodi anche l'immagine della città si deprime e non è giusto che ciò accada per colpa di qualche atto di vandalismo di poche persone. La stragrande maggioranza dei napoletani si sta prendendo cura della propria città, altrimenti Napoli non sarebbe arrivata dove si trova adesso".

ELEZIONI POLITICHE 2018 - "Abbiamo cominciato a discutere del futuro di dema in un'assemblea molto partecipata nei giorni scorsi. Siamo un movimento plurale, democratico. Io ho aperto un po' la discussione, ma una decisione sulle Politiche 2018 non è ancora maturata. Credo ci sarà un'assemblea intorno al 10 gennaio in cui si prenderà una decisione. Sicuramente non ci saranno candidati di punta del nostro movimento. Questo, però, non vuol dire che staremo a guardare. I prossimi giorni li consumeremo per capire qual è la proposta migliore sulla quale si può concentrare la nostra attenzione. Siamo molto motivati a rilanciare una fase importante del movimento, per strutturarlo, organizzarlo e renderlo più nazionale e transnazionale. Il primo vero appuntamento per demA, oltre alle prossime Amministrative in cui parteciperemo in alcuni comuni, saranno le Europee del 2019 e le successive grandi sfide delle Regionali e delle Comunali. Se nel frattempo demA sarà cresciuta come credo, si presenterà alle prossime politiche per dire la nostra a livello nazionale".