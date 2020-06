De Magistris: "In città presenze in aumento, ce la faremo. Candidarmi alle regionali? Ci sto pensando"

Il sindaco partenopeo Luigi de Magistris è intervenuto stamane ai microfoni de 'Il mattino di Radio 1', spiegando ai radioascoltatori lo stato della città nel dopo lockdown per il Coronavirus. "Napoli ha ripreso a vivere molto rispetto ad altre città - sono state le parole del primo cittadino - C'è energia, c'è voglia di ripresa, ci sono lacrime, sofferenza, assenza di liquidità, saracinesche che non si aprono, ma anche voglia di mettere in campo creatività per costruire un'estate sicura dal punto di vista sanitario ma anche dell'attrattività".

"Abbiamo avuto 1000 positivi su un milione di abitanti, c'è stato un atteggiamento molto responsabile e come abbiamo fiutato cosa accadeva al Nord ci siamo chiusi in casa - ha proseguito de Magistris - Dobbiamo rimettere in campo l'economia circolare fatta di artigianato, commercio, turismo, cultura. Stiamo lavorando su un'attrattività forte quest'estate, perché nel mondo c'è bisogno di voglia di ripartire. Bisogna sciogliere la paura e dimostrare che Napoli è una città in cui si può venire e gli indicatori che abbiamo sono positivi. Parlando con i commercianti e con gli operatori si sta registrando un rapido trend in ascesa di presenze".

"Punteremo molto sulla cultura ma in modo diverso - ha quindi concluso - con più iniziative in tutta la città, più recupero di luoghi che prima erano meno frequentati, e poi sulla potenza di Napoli che, nel bene e nel male, quando azzecca 'la mossa' fa il giro del mondo".

Sulle prossime elezioni regionali: "Sciolgo riserva in una settimana"

Una parentesi il sindaco l'ha dedicata anche alla sua posizione a proposito delle prossime elezioni regionali. "Scioglierò definitivamente la riserva entro una settimana", ha spiegato. "A settembre si vota per le regionali e a giugno prossimo scade il mio secondo mandato, io come priorità vorrei finire il mandato, è un anno molto importante e difficile per la mia città". L'opzione principale è quindi "continuare fino alla fine del mandato e non candidarmi alle regionali ma scioglierò definitivamente la riserva entro una settimana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su De Luca e l'emergenza

Una battuta anche sul presidente uscente Vincenzo De Luca e la sua gestione della crisi sanitaria. "È andata bene sul piano sanitario perché sono stati molto bravi i campani. La regione Campania si era presentata all'inizio del virus con 300 posti in terapia intensiva su 6 milioni di abitanti. Lo smantellamento della sanità pubblica in questi anni è stato spaventoso", ha attaccato il sindaco di Napoli.