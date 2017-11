De Magistris e Di Maio, c'è dialogo: "Ho molto rispetto per il Movimento"

"Il dialogo in politica e tra le istituzioni è il sale della democrazia". Così il sindaco Luigi de Magistris a chi gli ha sottolineato il suo frequente confrontarsi con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e candidato premier del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. "È da un po' che c'è un dialogo, e mi fa molto piacere perché ho molto rispetto per movimento che si candida a guidare il Paese, che è una realtà ormai consolidata. Ho sempre auspicato il dialogo, anche quando si ergevano mura. Poi il dialogo è una cosa diversa dalle alleanze".

Il primo cittadino partenopeo era ospite alla Camera di un convegno del M5S sulla finanza locale. C'era appunto anche Luigi Di Maio. De Magistris fra le altre cose si è definito "un sindaco senza fissa dimora" pur sottoineando che la cosa non vuol dire cercare posto nel Movimento. "Sono autonomo, sto bene così. Sono stato eletto, mai nominato, da europarlamentare e due volte da sindaco. La mia casa è il popolo che mi ha votato".

De Magistris ha parlato con Di Maio anche della legge di Bilancio. "Noi che stiamo tra la gente sappiamo quanto è alta la tensione sociale, ma anche quante opportunità ci sono. Certe volte mi viene il dubbio che non si vuole dare forza ai sindaci e che tutti questi vincoli finanziari e blocchi normativi siano voluti per non far volare chi può dare fastidio. Ma vediamo cosa succede in questa manovra e per il futuro". A Di Maio ed al leghista Giancarlo Giorgetti il sindaco ha poi chiesto che fra i temi della campagna elettorale ci sia l'autonomia, in "un'Italia unita nelle diversità".