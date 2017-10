Anm, de Magistris: “Fiducioso, ma serve fare presto”

“Speriamo di riuscirci entro stasera o comunque di fare altri passi in avanti affinché sia ottenuto il risultato. È una clessidra molto piccola, se non si chiude rapidamente si rischia di mancare l'obiettivo”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a proposito dell'incontro previsto tra amministrazione, azienda e sindacati per evitare il fallimento dell'Anm.

De Magistris si è detto “fiducioso”, e ha ribadito che il confronto con le organizzazioni sindacali è ''serrato, dialettico, franco e costruttivo”. Il sindaco ha inoltre sottolineato che la proposta avanzata dall'amministrazione rafforza Anm, “tutta pubblica su scala metropolitana”, e non prevede alcun licenziamento. “La nostra proposta – ha affermato il sindaco – è la migliore possibile nell'interesse generale. Certo poi si può discutere del dettaglio, ma sono convinto che raggiungeremo il risultato perché non credo ci possa essere qualcuno che non sia d'accordo su questa linea”.

L'amministrazione si appresta a ripatrimonializzare l'Anm a breve, ma questo – spiega de Magistris – “se c'è la condivisione di un progetto strategico che da domani deve vedere il rilancio dell'azienda. Non mettiamo soldi a perdere”. “Noi con i lavoratori e con la città – ha proseguito – saremo chiarissimi, con la coscienza a posto e in grado di difendere le nostre scelte in ogni contesto”. “Abbiamo chiesto un incontro al presidente De Luca – ha concluso de Magistris – che dovrebbe avvenire domani, aspettiamo conferma della data”.

“L'auspicio è che questo incontro possa chiudersi positivamente, io credo che ce ne siano le condizioni”, ha aggiunto a proposito dell'appuntamento di stasera l'assessore al Bilancio e al Lavoro del Comune di Napoli, Enrico Panini. “La situazione di Anm ha difficoltà ormai note alla città, il confronto con le organizzazioni sindacali è duro, di merito e vogliamo che abbia risultati positivi”. “Senza condivisione – è la chiosa – Anm è finita, e nessuno di noi si può permettere di considerare finita la più grande azienda di trasporti del Mezzogiorno”.