La proposta di de Magistris: "A governare l'Italia vadano 12 sindaci"

"Il Governo è fermo, è fermo il Parlamento. Forse in questa empasse potrebbe essere utile chiamare l'Anci e vedere se 12 sindaci, guidati da un sindaco del partito che alle elezioni ha ottenuto la maggioranza dei voti, sono in grado di presentare un Governo al Paese". Lo ha detto il

sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che lancia l'idea di un 'Governo dei sindaci' a guida 5 Stelle per superare l'empasse post voto. Per de Magistris i sindaci al Governo "sarebbero il modo migliore di unire il Paese".



Tra i dodici ci sarebbe senza dubbio anche il primo sindaco napoletano: "Sono sicuro che in un mese potremmo fare un programma che rilancerebbe il Paese e potremmo prendere una fiducia molto allargata e successivamente andare al voto".

"De Magistris da sette anni non riesce a dare un'amministrazione decente alla città di Napoli, dubito che possa dare un governo al Paese". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, commentando la proposta del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sul governo dei 12 sindaci.