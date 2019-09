De Magistris: "Il Governo sia più vicino al nostro territorio"

La riunione di Governo per la nota di aggiornamento al Def, il documento di programmazione economico-finanziaria, potrebbe avere evidenti ricadute sui territori. Si dice attendista il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Non possiamo dire se ci sono elementi per essere preoccupati o meno. Quello che ci aspettiamo è che questo Governo sia vicino ai territori e che riduca le diseguaglianze Nord-Sud. La maggioranza deve mettere al primo posto i diritti dei cittadini e se i Comuni non hanno risorse, questo non è possibile".