De Magistris: "Higuain e Salvini a Napoli? Li travolgeremo con un sorriso"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Numerosi gli argomenti toccati dal primo cittadino, da Salvini al Napoli passando per la scissione nel Pd.

SALVINI E HIGUAIN - “A breve verranno a Napoli Higuain, per Napoli-Juve, e l'11 marzo anche Matteo Salvini: dovremmo travolgere entrambi con un sorriso e, per quanto riguarda il Napoli, con una vittoria – ha detto il sindaco – A me farebbe piacere che Higuain venisse e si prendesse una bella batosta sul campo, mentre Salvini lo sotterreremo con una bella risata napoletana”.

DE LAURENTIIS CONTRO SARRI – Nello 'scontro' tra Sarri e De Laurentis de Magistris ha sottolineato di fare “il tifo per Sarri”, questo “perché in questo momento bisogna essere tutti uniti, siamo in una fase delicatissima della stagione, in cui possiamo giocare una grande partita col Real. Quindi, tutti attorno alla squadra e all'allenatore”. “Io sono tra quelli che credono che il Napoli possa battere il Real – ha aggiunto – è un'impresa difficile ma col clima che ci sarà allo stadio, il Napoli ce la può fare”.

CAPITOLO STADIO – “Stiamo ristrutturando il San Paolo, perché il presidente non ha voluto lo stadio nuovo e quindi insieme abbiamo convenuto che si rimanesse al San Paolo. Lo stiamo ristrutturando con soldi comunali, per ora la società non ha messo risorse economiche”. “Io credo – ha poi spiegato a proposito della proposta del patron della Ssc Napoli di un impianto di soli 20mila posti – che lo stadio è del popolo e popolare, anche chi ha pochi soldi deve poter accedere alle curve”.

PARTITO DEMOCRATICO – “Sinceramente non penso che Emiliano abbia fatto bene a restare nel Pd”. “Dopo aver detto cose molto dure su Renzi – ha proseguito il sindaco napoletano – forse era meglio fare altre scelte che rimanere in quel partito dove Renzi sarà quasi sicuramente il prossimo segretario”. “Con lui ho simpatia e amicizia – ha aggiunto de Magistris su Emiliano – è un uomo del sud, concreto, che amministra una regione che amo molto. Però mi rendo conto che per uscire dal Pd ci vuole coraggio politico. Iniziare una sfida che non sai dove ti porterà”.