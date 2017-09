De Magistris: "Eccellente cinematografia napoletana a Venezia"

“Gratitudine alla cinematografia napoletana che quest’anno è stata protagonista a Venezia con tantissime produzioni eccellenti e di qualità”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che nei giorni scorsi è stato alla mostra internazionale del cinema avendo modo di assistere alla proiezione de “La Gatta cenerentola” dei registi Alessandro Rak, Ivan Capiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone.

“Faccio i complimenti a tutti i protagonisti per l’opera innovativa, creativa e forte che hanno messo in campo, ma voglio complimentarmi con tutti perché ho avuto modo di documentarmi anche sul resto. Alcune cose ho visto, altre le vedrò la settimana prossima a Napoli quando ci saranno delle anteprime”. “Credo che Napoli sia, ormai, un’eccellenza internazionale in tutti i campi della cultura. Questo è un segnale imponente, di forza, di innovazione, di tradizione e di creatività. Grazie soprattutto ai giovani”, ha concluso il primo cittadino.