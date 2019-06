De Magistris: "Fico potrebbe fare il sindaco di Napoli, io allearmi con il M5S"

In un'intervista al Fatto Quotidiano il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha invitato il Movimento Cinque Stelle a rompere il contratto di Governo per allearsi con il movimento civico presieduto proprio dal primo cittadino partenopeo. "Tornate al civismo", dice de Magistris rivolto ai capi del M5S. "Io sono pronto a impegnarmi per uno schieramento di rottura". Secondo il sindaco il possibile successore a Palazzo San Giacomo potrebbe essere proprio Roberto Fico, presidente della Camera. "Se lo chiedete a lui dirà che non è possibile. Ma secondo me i cittadini napoletani sarebbero d'accordo", ha concluso de Magistris.