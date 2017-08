De Magistris: "Abbiamo avuto un'estate eccellente per il turismo"

"Abbiamo avuto un'estate eccellente, un ferragosto mai visto con quasi tutte le strutture alberghiere completamente piene, con tantissime iniziative culturali e tantissimi turisti". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un'intervista a Rtl 102.5.

Il primo cittadino ha parlato anche della gioia di vivere "che non è facile ottenere in una città come Napoli piena di sofferenze, di difficoltà, di disuguaglianze economiche ma sono il frutto del vento del cambiamento, della partecipazione popolare. Tutti si stanno rendendo contro che l'industria culturale e turistica crea economia e siamo solo all'inizio".