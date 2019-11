De Magistris: "Salvo Napoli dai prestanome di Salvini e De Luca. Pronti per le regionali"

"Io voglio evitare che dopo di me arrivi un prestanome di Salvini o di De Luca. Voglio che dopo di me ci sia un'epserienza che continua, fatta di donne, uomini e soprattutto giovani". Luigi de Magistris guarda avanti e traccia la strada fino al 2021 durante la presentazione del rimpasto di Giunta.

"Mancano 5 mesi alle regionali e poco più di un anno alle comunali. Tra un anno saremo più forti e vinceremo anche le prossime amministrative. Ci candideramo alle elezioni per la Regione e credo che in lista ci saranno membri di questa Giunta. Motivo per cui, ci sarà la necessità di fare ulteriori cambiamenti perché chi si candida non potrà restare qui".

Il sindaco torna, poi, sull'audio registrato di nascosto durante una riunione politica tra alcuni consiglieri di maggioranza che minacciavano di voler logorare il sindaco se non fosse stato dato loro un assessorato: "Dopo aver ascoltato quell'audio - afferma de Magistris - ho cambiato alcune idee per il rimpasto. Quelle parole ci hanno colpito, ma lasciatemi dire che trovo meschino che venga registrata di nascosto una riunione politica. A quei consiglieri dico che mi aspetto una risposta il 22 novembre quando si voterà la mozione di sfiducia. Sono sicuro che la maggioranza sarà compatta".